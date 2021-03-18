***LOGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.03.2021 09:11
***LOGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918933
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
0
En Düşük
0
18:057,4678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5051
En Düşük
7,4600
18:058,9602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0300
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0095
En Düşük
8,9483
18:05422,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,49
|Açılış
|: 422,04
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
420,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKGRT
|10,20
|86.139.823
|% 7,44
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,41
|31.198.091
|% 0,00
|
|GSDDE
|6,36
|24.490.280
|% 0,00
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|GSDDE
|6,36
|24.490.280
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,41
|31.198.091
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% 0,00
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4613
|7,4678
|% -0,37
|
|Euro
|8,9492
|8,9602
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,4433
|10,4957
|% 0,10
|
|Frank
|8,0919
|8,1407
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9936
|2,0036
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|6,53
|
|Altın Gr.
|422
|422
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|67,60
|67,60
|-0,40
|