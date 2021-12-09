***LOGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2021 11:10
larak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982291
BIST
14:302.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 37,36
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:3013,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0894
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7815
En Düşük
13,6067
14:3015,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0740
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
14:30789,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,45
|Açılış
|: 789,33
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:28
|NIBAS
|11,44
|44.015.312
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.784.967
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.695.670
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,87
|3.231.631.407
|% 6,58
|
|KRDMD
|10,79
|2.436.276.467
|% 9,21
|
|THYAO
|21,24
|2.336.723.323
|% 4,22
|
|GARAN
|12,03
|1.890.340.432
|% 0,42
|
|ASELS
|24,70
|1.468.979.189
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,55
|790.404.283
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,68
|989.225.061
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.436.276.467
|% 9,21
|
|SISE
|15,87
|3.231.631.407
|% 6,58
|
|GARAN
|12,03
|1.890.340.432
|% 0,42
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7694
|13,7746
|% 0,64
|
|Euro
|15,6047
|15,6205
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,1081
|18,1989
|% 0,48
|
|Frank
|14,8770
|14,9666
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6596
|3,6779
|% 0,75
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,90
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,98
|
|Cumhuriyet
|5.220
|5.299
|23,00
|
|Tam
|5.195
|5.327
|18,29
|
|Yarım
|2.511
|2.577
|8,84
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,54
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:40BAGFS
Yüzde 9.88 oranında artışla 15.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 967 adet işlem
-
14:39DOAS
Yüzde 7.75 oranında artışla 54.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 128, 615 adet işlem
-
14:37SISE
Yüzde 6.45 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 107, 237 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 01 artarak (% 2.35 ) 2, 223
-
14:36XU100
Endeks 2, 045 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 28, 473.00 milyon TL de