***LOGO* *KFEIN* *NATEN* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.04.2021 09:16
***LOGO******KFEIN******NATEN******ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ESEN, KFEIN, LOGO, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0070312 TL Teorik Fiyat: 35,333 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KFEIN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0506329 TL Teorik Fiyat: 26,849 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LOGO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,2 TL Teorik Fiyat: 159 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) NATEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 40,37 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929029
BIST
10:021.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.414
En Düşük
1.410
10:028,0605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,0953
En Düşük
8,0317
10:029,6632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,6600
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|Önceki Kapanış
|: 9,6400
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9,6946
En Düşük
9,6196
10:02461,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 460,97
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler10:00
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|FENER
|31,90
|9.427.311
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|2.688.425
|% 6,42
|
|EMNIS
|21,00
|49.245
|% 4,27
|
|ISBIR
|7.615,00
|30.460
|% 3,61
|
|BJKAS
|10,62
|1.779.753
|% -9,92
|
|EKIZ
|5,99
|31.166
|% -7,99
|
|DOKTA
|26,10
|6.786
|% -7,12
|
|JANTS
|690,00
|580.980
|% -3,14
|
|FRIGO
|40,10
|230.695
|% -1,91
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% 0,00
|
|THYAO
|11,65
|490.556.890
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% 0,00
|
|TUREX
|15,65
|450.767.394
|% 0,00
|
|SISE
|7,35
|414.812.598
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% 0,00
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,12
|199.306.120
|% 0,00
|
|SISE
|7,35
|414.812.598
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0627
|8,0654
|% 0,09
|
|Euro
|9,6643
|9,6723
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,1263
|11,1821
|% 0,04
|
|Frank
|8,7248
|8,7774
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1418
|2,1525
|% -0,01
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|2,77
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|-0,17
|