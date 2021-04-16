***LOGO* *KFEIN* *NATEN* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LOGO******KFEIN******NATEN******ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler LOGO, KFEIN, NATEN, ESEN19.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaESENBOGA ELEKTRIK ESEN 0,0070312 0,0059765KAFEIN YAZILIM KFEIN 0,0506329 0,0430379LOGO YAZILIM LOGO 1,2 1,02NATUREL ENERJI NATEN 0,15 0,1275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928836BIST