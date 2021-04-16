***LOGO* *KFEIN* *NATEN* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.04.2021 17:02
***LOGO******KFEIN******NATEN******ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LOGO, KFEIN, NATEN, ESEN
19.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ESENBOGA ELEKTRIK ESEN 0,0070312 0,0059765
KAFEIN YAZILIM KFEIN 0,0506329 0,0430379
LOGO YAZILIM LOGO 1,2 1,02
NATUREL ENERJI NATEN 0,15 0,1275
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928836
BIST
17:081.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:088,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0648
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:089,6825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:08460,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,55
|Açılış
|: 460,84
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:08
|QUAGR
|29,12
|191.826.333
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|49.407.494
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.414.261
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,28
|10.945.574
|% -48,18
|
|SAMAT
|5,22
|111.714.474
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.010.839
|% -10,00
|
|LUKSK
|66,25
|13.695.432
|% -9,99
|
|TKURU
|268,50
|2.052.951
|% -9,99
|
|GARAN
|7,27
|1.527.483.353
|% -0,55
|
|EREGL
|18,13
|1.202.374.511
|% 0,55
|
|ODAS
|3,37
|697.625.070
|% -8,42
|
|PETKM
|6,36
|514.314.265
|% -0,78
|
|FROTO
|182,80
|476.261.380
|% 2,81
|
|GARAN
|7,27
|1.527.483.353
|% -0,55
|
|ODAS
|3,37
|697.625.070
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,15
|408.283.477
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,88
|328.396.332
|% 2,17
|
|TSKB
|1,30
|145.199.638
|% -2,99
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0653
|8,0721
|% 0,81
|
|Euro
|9,6760
|9,6825
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,1067
|11,1624
|% 0,91
|
|Frank
|8,7456
|8,7983
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1463
|2,1571
|% 0,79
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|-0,23
|