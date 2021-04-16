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***LOGO* *KFEIN* *NATEN* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

16.04.2021 17:02



***LOGO******KFEIN******NATEN******ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LOGO, KFEIN, NATEN, ESEN

19.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ESENBOGA ELEKTRIK ESEN 0,0070312 0,0059765
KAFEIN YAZILIM KFEIN 0,0506329 0,0430379
LOGO YAZILIM LOGO 1,2 1,02
NATUREL ENERJI NATEN 0,15 0,1275





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928836


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