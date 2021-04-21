Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LOGO* *KFEIN* *NATEN* *ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

21.04.2021 17:13



***LOGO******KFEIN******NATEN******ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ESEN, KFEIN, LOGO, NATEN

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TREESEN00024 ESEN Nakit Temettü Ödeme 0,59765 0,70312 21/04/2021 TRY
PAY SENEDİ KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TREKFIN00037 KFEIN Nakit Temettü Ödeme 4,30379 5,06329 21/04/2021 TRY
PAY SENEDİ LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRALOGOW91U2 LOGO Nakit Temettü Ödeme 102 120 21/04/2021 TRY
PAY SENEDİ NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. TRENATU00026 NATEN Nakit Temettü Ödeme 12,75 15 21/04/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930246


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.345
Değişim :  1,10% |  14,67
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346 En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,15 11.381.015 % 15,00  
UZERB 34,32 646.131 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.454.201 % 10,00  
KSTUR 223,40 266.031 % 10,00  
SODSN 27,50 330.635 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3102 8,3138 % 1,65  
Euro 9,9790 9,9922 % 1,27  
Sterlin 11,4600 11,5175 % 0,87  
Frank 8,9932 9,0474 % 1,19  
Riyal 2,2054 2,2164 % 1,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -12,62  
Altın Gr. 475 475 3,17  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,14 26,16 -0,40  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,01  
B. Petrol 65,38 65,38 0,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru