***LOGO* *KFEIN* *NATEN* *ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
21.04.2021 17:13
***LOGO******KFEIN******NATEN******ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ESEN, KFEIN, LOGO, NATEN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TREESEN00024 ESEN Nakit Temettü Ödeme 0,59765 0,70312 21/04/2021 TRY
PAY SENEDİ KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TREKFIN00037 KFEIN Nakit Temettü Ödeme 4,30379 5,06329 21/04/2021 TRY
PAY SENEDİ LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRALOGOW91U2 LOGO Nakit Temettü Ödeme 102 120 21/04/2021 TRY
PAY SENEDİ NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. TRENATU00026 NATEN Nakit Temettü Ödeme 12,75 15 21/04/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930246
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.346
En Düşük
1.309
18:058,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1488
|Açılış
|: 8,2700
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|Önceki Kapanış
|: 8,1650
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8,3697
En Düşük
8,1672
18:0510,0086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1420
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,0816
En Düşük
9,8213
18:05475,85
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 475,85
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|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3102
|8,3138
|% 1,65
|
|Euro
|9,9790
|9,9922
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,4600
|11,5175
|% 0,87
|
|Frank
|8,9932
|9,0474
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2054
|2,2164
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-12,62
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|0,06
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