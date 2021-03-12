***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.03.2021 21:35
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 12 Mart 2021 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918082
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0928
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0757
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05419,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,63
|Açılış
|: 419,10
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
419,56
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5623
|7,5687
|% 1,24
|
|Euro
|9,0381
|9,0522
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,5026
|10,5553
|% 0,70
|
|Frank
|8,1063
|8,1552
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0109
|2,0210
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-0,98
|
|Altın Gr.
|419
|419
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
Yüzde 8.50 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 872 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 15 artarak (% 0.01 ) 1, 363
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, LUKSK, KAPLM, UMPAS, SANKO, MERIT, VAKKO
-
17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ALBRK, KAREL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında