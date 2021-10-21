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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.10.2021 15:26



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi %100 iştiraklerimiz Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 132.000 0 0 132.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 99.868.000 0 0 99.868.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 100.000.000 TL 0 TL 0 TL 100.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.10.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ekli 19/10/2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/09/2021 tarih ve 2021/28 sayılı Kararı'na istinaden başlanılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında, SPK'nın 14/10/2021 tarih ve 53/1539 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, Şirketimizin oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmelerine karar verilmiş olup birleşmeye ilişkin 19/10/2021 tarih ve 2021/30 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ekte yer almaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Logo Yazılım - Birleşme Kararı.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971694


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