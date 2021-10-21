***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi %100 iştiraklerimiz Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLogo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenLogo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 132.000 0 0 132.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 99.868.000 0 0 99.868.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 100.000.000 TL 0 TL 0 TL 100.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun ekli 19/10/2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/09/2021 tarih ve 2021/28 sayılı Kararı'na istinaden başlanılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında, SPK'nın 14/10/2021 tarih ve 53/1539 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, Şirketimizin oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmelerine karar verilmiş olup birleşmeye ilişkin 19/10/2021 tarih ve 2021/30 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ekte yer almaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Logo Yazılım - Birleşme Kararı.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971694BIST