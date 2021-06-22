***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 07.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin değişen maddelerinin 18.06.2021 tarihinde tescili ve 22.06.2021 tarih 10354 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmenin son hali ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No