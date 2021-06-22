***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.06.2021 15:13
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin değişen maddelerinin 18.06.2021 tarihinde tescili ve 22.06.2021 tarih 10354 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmenin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
17:581.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,81
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:588,6730
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0970
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:5810,3306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1265
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:58496,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -6,72
|Açılış
|: 496,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:58
|VAKFN
|10,57
|164.642.496
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.946
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.615.897
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.719.145
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|54.398.244
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,42
|2.957.509
|% -9,92
|
|BOBET
|5,65
|1.033.948.016
|% -9,89
|
|AYCES
|71,95
|3.974.541
|% -7,28
|
|IDGYO
|6,28
|2.091.963
|% -5,28
|
|THYAO
|14,75
|1.620.141.492
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|1.033.948.016
|% -9,89
|
|GARAN
|8,31
|843.538.340
|% 1,47
|
|HALKB
|5,27
|597.342.837
|% 6,04
|
|BERA
|15,01
|548.081.605
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,16
|515.655.359
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,19
|395.703.810
|% 1,39
|
|BOBET
|5,65
|1.033.948.016
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|597.342.837
|% 6,04
|
|THYAO
|14,75
|1.620.141.492
|% 1,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6696
|8,6730
|% -1,11
|
|Euro
|10,3262
|10,3306
|% -1,21
|
|Sterlin
|12,0268
|12,0871
|% -1,29
|
|Frank
|9,3779
|9,4344
|% -1,44
|
|Riyal
|2,3046
|2,3161
|% -1,16
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,70
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|0,14
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