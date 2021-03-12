***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 12.03.2021Genel Kurul Tarihi 07.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe GEBZEAdres Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,5 - 2020 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulunun, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2021 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2020 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 İLAN METNİ (TR).pdf - İlan MetniEK: 3 İLAN METNİ (EN).pdf - İlan MetniEK: 4 VEKÂLETNAME (TR).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 PROXY FORM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 12.03.2021 tarihli toplantısında Şirketimizin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 Mali Dönemini Kapsayan 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 07 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918084BIST