***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkLogo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkLogo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi12.07.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar12.07.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınan paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,258'ine tekabul eden 64.500 adeti 155,70 TL fiyattan Sayın Murat Erkurt'a04.05.2021 tarihinde satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarLOGO 04/05/2021 64.500 % 0,258 155,7 % 3,22 8.036.274,66 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934437BIST