***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
04.05.2021 16:50
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
12.07.2018
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
12.07.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınan paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,258'ine tekabul eden 64.500 adeti 155,70 TL fiyattan Sayın Murat Erkurt'a
04.05.2021 tarihinde satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
LOGO 04/05/2021 64.500 % 0,258 155,7 % 3,22 8.036.274,66 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934437
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0673
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:05478,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,04
|Açılış
|: 478,66
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.507
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|85.299.532
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.832.575
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.578.598
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|25.765.401
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.027.269
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.817.878.270
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.305.387.028
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.023.777.939
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|956.805.851
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|861.442.117
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|402.243.713
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.023.777.939
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.593.910
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|956.805.851
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|861.442.117
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3120
|8,3142
|% 0,81
|
|Euro
|9,9929
|10,0227
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,4878
|11,5454
|% 0,42
|
|Frank
|9,0630
|9,1176
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2056
|2,2167
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,43
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem