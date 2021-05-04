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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

04.05.2021 16:50



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
12.07.2018
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

12.07.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınan paylardan  Şirketimiz sermayesinin %0,258'ine tekabul eden 64.500 adeti 155,70 TL fiyattan Sayın Murat Erkurt'a 
04.05.2021 tarihinde satılmıştır.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
LOGO 04/05/2021 64.500 % 0,258 155,7 % 3,22 8.036.274,66 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934437


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EMNIS 27,94 1.212.875 % 10,00  
TSPOR 2,09 85.299.532 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.699.176 % 10,00  
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Altın Ons 1.793 1.794 0,43  
Altın Gr. 479 479 3,47  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,85 26,88 -0,03  
Gümüş Gr. 7,18 7,18 0,04  
B. Petrol 68,36 68,36 0,80  
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