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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

07.09.2021 16:46



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşmeye başlanılmasına ilişkin yeni bir karar alınmış olup bu karar bir sonraki KAP açıklamamızda yayımlanacaktır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
"Şirketimizin T.C. Kadıköy Dördüncü Noterliği'nce 04/03/2021 tarih ve 04855 yevmiye numarası ile onaylanan 04/03/2021 tarih ve 2021/3 sayılı Yönetim Kurulu kararında, Şirketimizin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 12693 sicil numarası ve 0609040803800019 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmelerine yönelik işlemlere başlanılmasına, Şirketimizin 31/12/2020 tarihli finansal tablolarının onaylanmasına ve birleşme işleminin Şirketimizin 31/12/2020 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve bu husus 05/03/2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu. Anılan karar sonrasında Şirketimiz nezdinde sermaye artırımı gerçekleştirilmiş ve bu husus 18/06/2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştur. Bu kapsamda, birleşmeye esas alınacak bilançolarda değişiklik meydana gelmiştir. Ayrıca başlanılan birleşme işlemine devrolunan sıfatıyla, yine Şirketimizin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip 0609059201300001 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'nin de dahil edilmesi ve birleşme işlemine 30/06/2021 tarihli finansal tabloların esas alınması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşmeye başlanılmasına ilişkin 07/09/2021 tarihli yeni bir karar alınmış olup bu karar bir sonraki KAP açıklamamızda yayımlanacaktır."
İptal Edilen Süreç
Birleşme





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962254


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