***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çalışanlarının sağlığı birinci önceliğimiz olduğundan Mart ayının ilk günleri itibariyle Dünya'da ve Türkiye'de yaşanan Covid-19 virüs salgını sebebiyle tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirlerin özeti aşağıda sunulmaktadır- Mart'ın ilk haftası itibariyle Şirketimizde tüm seyahatler askıya alınmış, zorunlu olanların ise üst yönetimin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca ofislerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri alınıp tüm çalışanlar Covid-19 hakkında bilgilendirilmiş ve Sağlık Bakanlığımızın önerileri hatırlatılmıştır.- Ülkemizde ilk vakanın görülmesi sonrası Şirketimizde Çalışan Sağlığı, İş Güvenliği ve Sürekliliği Masası kurulmuş, İSG kurulu ile paralel hareket ederek "pandemi önleme" çalışmalarına başlamıştır.- Çalışanlarla sürekli olarak güncel bilgiler paylaşılmaktadır. Konuyla ilgili güncel bilgilere çalışanların her zaman ulaşabilmesi için Şirketin intraneti üzerinde "COVID-19 Bilgilendirme" sekmesi açılmış, tüm kaynak dosyalara ve duyurulara erişim sağlanmıştır.- Şirketimiz tüm çalışanlarımızın sağlığını gözeterek 17 Mart 2020 itibariyle uzaktan tam zamanlı çalışma modeline geçmiştir.- Evden çalışma süresi Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve İş Sürekliliği Masası tarafından Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları paralelinde iki haftada bir değerlendirilecektir.- Bu süre içerisinde işlerin devamlılığı için tüm iç ve dış iletişimimiz dijital platformlar kullanılarak yapılmaktadır.- Teknoloji şirketi olarak altyapımız ve iş süreçlerimiz uzaktan çalışmaya hazır ve elverişli olduğundan, herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.- Evden çalışma İSG kuralları kapsamında çalışanlara bildirilmiştir.- Tüm faaliyetlerimiz aksamadan devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832301BIST