***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 13:29
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çalışanlarının sağlığı birinci önceliğimiz olduğundan Mart ayının ilk günleri itibariyle Dünya'da ve Türkiye'de yaşanan Covid-19 virüs salgını sebebiyle tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirlerin özeti aşağıda sunulmaktadır
- Mart'ın ilk haftası itibariyle Şirketimizde tüm seyahatler askıya alınmış, zorunlu olanların ise üst yönetimin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca ofislerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri alınıp tüm çalışanlar Covid-19 hakkında bilgilendirilmiş ve Sağlık Bakanlığımızın önerileri hatırlatılmıştır.
- Ülkemizde ilk vakanın görülmesi sonrası Şirketimizde Çalışan Sağlığı, İş Güvenliği ve Sürekliliği Masası kurulmuş, İSG kurulu ile paralel hareket ederek "pandemi önleme" çalışmalarına başlamıştır.
- Çalışanlarla sürekli olarak güncel bilgiler paylaşılmaktadır. Konuyla ilgili güncel bilgilere çalışanların her zaman ulaşabilmesi için Şirketin intraneti üzerinde "COVID-19 Bilgilendirme" sekmesi açılmış, tüm kaynak dosyalara ve duyurulara erişim sağlanmıştır.
- Şirketimiz tüm çalışanlarımızın sağlığını gözeterek 17 Mart 2020 itibariyle uzaktan tam zamanlı çalışma modeline geçmiştir.
- Evden çalışma süresi Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve İş Sürekliliği Masası tarafından Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları paralelinde iki haftada bir değerlendirilecektir.
- Bu süre içerisinde işlerin devamlılığı için tüm iç ve dış iletişimimiz dijital platformlar kullanılarak yapılmaktadır.
- Teknoloji şirketi olarak altyapımız ve iş süreçlerimiz uzaktan çalışmaya hazır ve elverişli olduğundan, herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.
- Evden çalışma İSG kuralları kapsamında çalışanlara bildirilmiştir.
- Tüm faaliyetlerimiz aksamadan devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832301
BIST