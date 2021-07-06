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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2021 09:30



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Logo'nun inovasyon stratejisinin bir unsuru olması amacıyla ikinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kurulmasına karar vermiştir.  Logo kurulacak olan Fon ile, işten işe (B2B) Servisleşme (SaaS), Dikeyleşme ve Uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak, teknoloji alanında faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli yüksek, yerli ve yabancı menşeili girişim şirketlerine borç, sermaye, borç-sermaye karması ve benzer yollarla yatırım yaparak ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.
Bu amaçla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş yönetiminde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na  %88,63 oranında iştirak etme kararı verilmiş olup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için SPK başvuru süreci başlatılmıştır. Yatırımcıların toplam Kaynak Taahhüdü 12.637.500,00 ABD dolarıdır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, gelişmiş sermaye piyasalarında örneklerine sıkça rastlanan Kurumsal Girişim Fonu ("Corporate Venture Capital Fund") niteliğini haizdir ve ülkedeki girişimcilerin önünü açması, inovasyon ve ARGE yatırımlarının artmasını teşvik etmesi değerlendirilmektedir.  Girişim sermayesi yatırımı yapılacak şirketlerin belirlenmesinde, büyüme ve katma değerli ürün üretebilme potansiyelinin varlığı, kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir ve operasyonel gelişime uygun olması ve marka değeri yaratma gücünün varlığı gibi kriterlere göre hareket edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946713


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