***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Logo'nun inovasyon stratejisinin bir unsuru olması amacıyla ikinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kurulmasına karar vermiştir. Logo kurulacak olan Fon ile, işten işe (B2B) Servisleşme (SaaS), Dikeyleşme ve Uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak, teknoloji alanında faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli yüksek, yerli ve yabancı menşeili girişim şirketlerine borç, sermaye, borç-sermaye karması ve benzer yollarla yatırım yaparak ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Bu amaçla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş yönetiminde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na %88,63 oranında iştirak etme kararı verilmiş olup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için SPK başvuru süreci başlatılmıştır. Yatırımcıların toplam Kaynak Taahhüdü 12.637.500,00 ABD dolarıdır.İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, gelişmiş sermaye piyasalarında örneklerine sıkça rastlanan Kurumsal Girişim Fonu ("Corporate Venture Capital Fund") niteliğini haizdir ve ülkedeki girişimcilerin önünü açması, inovasyon ve ARGE yatırımlarının artmasını teşvik etmesi değerlendirilmektedir. Girişim sermayesi yatırımı yapılacak şirketlerin belirlenmesinde, büyüme ve katma değerli ürün üretebilme potansiyelinin varlığı, kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir ve operasyonel gelişime uygun olması ve marka değeri yaratma gücünün varlığı gibi kriterlere göre hareket edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946713BIST