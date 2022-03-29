***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2022 09:47
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 28.03.2022 tarihli toplantısında
Şirketimizin her biri 1 TL itibari değer olmak üzere 287.283 adet, toplam 287.283 TL itibari değerindeki tamamı ödenmiş olan A Grubu paylarına sahip olduğu Elba Hr İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nde, emisyon primli sermaye artışına ilişkin oy birliği ile alınan karar uyarınca
(i) Şirketimiz tarafından, artırılan 561.917,00 TL itibari değerdeki sermaye ve 11.861.458,00 TL'lik emisyon prim bedelinin her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmesine,
(ii) Sermaye artışının tescilinden önce tamamının nakden ödenmesine
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu karar uyarınca nakden ödenmesi kararlaştırılan tutar, tescilden önce ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013606
BIST
11:372.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,30
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.189
En Düşük
2.182
11:3714,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0199
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8399
En Düşük
14,7891
11:3716,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0318
|Açılış
|: 16,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3400
En Düşük
16,2656
11:37913,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 913,72
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
913,50
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ULUSE
|93,65
|1.125.111
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.415.551
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|ZOREN
|1,87
|202.384.181
|% 8,09
|
|CEOEM
|15,93
|37.899.936
|% -9,95
|
|PKENT
|227,00
|24.445.703
|% -7,91
|
|PSGYO
|16,37
|57.768.286
|% -5,10
|
|PENGD
|3,72
|26.082.507
|% -3,88
|
|MIPAZ
|5,77
|5.172.735
|% -3,83
|
|KARSN
|5,57
|879.310.134
|% 7,95
|
|THYAO
|29,34
|875.574.991
|% 0,96
|
|SISE
|14,48
|648.528.094
|% 1,97
|
|KRDMD
|15,31
|505.578.958
|% 1,06
|
|ODAS
|1,90
|381.755.731
|% 5,56
|
|ODAS
|1,90
|381.755.731
|% 5,56
|
|KARSN
|5,57
|879.310.134
|% 7,95
|
|ZOREN
|1,87
|202.384.181
|% 8,09
|
|EKGYO
|2,39
|213.640.054
|% 2,14
|
|SISE
|14,48
|648.528.094
|% 1,97
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8325
|14,8353
|% 0,13
|
|Euro
|16,3004
|16,3099
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,3608
|19,4579
|% 0,12
|
|Frank
|15,7821
|15,8772
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9418
|3,9616
|% 0,15
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-9,10
|
|Altın Gr.
|914
|915
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,28
|
Seans Raporu
11:37
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-
11:52AEFES
Yüzde 6.56 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 566, 286 adet işlem
-
11:51GZNMI
Yüzde 7.02 oranında artışla 39.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 614, 120 adet işlem
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 52 artarak (% 0.56 ) 2, 414
-
11:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KARSN, TRKCM
-
11:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KARSN, THYAO, TRKCM