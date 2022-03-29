***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 28.03.2022 tarihli toplantısındaŞirketimizin her biri 1 TL itibari değer olmak üzere 287.283 adet, toplam 287.283 TL itibari değerindeki tamamı ödenmiş olan A Grubu paylarına sahip olduğu Elba Hr İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nde, emisyon primli sermaye artışına ilişkin oy birliği ile alınan karar uyarınca(i) Şirketimiz tarafından, artırılan 561.917,00 TL itibari değerdeki sermaye ve 11.861.458,00 TL'lik emisyon prim bedelinin her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmesine,(ii) Sermaye artışının tescilinden önce tamamının nakden ödenmesinekatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Söz konusu karar uyarınca nakden ödenmesi kararlaştırılan tutar, tescilden önce ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013606BIST