***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2024 18:43
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Logo ile Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Koç Sistem") (KCSIS) arasında Koç Sistem'in e-dönüşüm hizmetleri alanında sahip olduğu yazılım kaynak kodlarının ve telif haklarının devri ile devralınacak Yazılımlara ilişkin mevcut ve yeni müşterilerin şirketimize yönlendirilmesi suretiyle müşteri kazanımları için iş birliğine ilişkin anlaşma sağlanmıştır. İşlem Rekabet Kurulu'nun koşulsuz izninin alınması sonrasında gerçekleşecektir. Bu işlemin eLogo eServis platformumuzun çözüm portföyüne ilave bir e-çözüm eklemesi ve mevcut müşteri portföyüne katkı sağlama potansiyeliyle Şirketimiz'e stratejik ve finansal fayda sağlaması hedeflenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248627
BIST
'
18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1001
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6912
En Düşük
30,5224
18:0533,1312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0808
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
18:051.994,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.994,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.991,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6853
|30,6915
|% 0,33
|
|Euro
|33,1045
|33,1391
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,6377
|38,8315
|% 0,40
|
|Frank
|34,9280
|35,1384
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1582
|8,1991
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|871,61
|873,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|867,36
|871,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,38
|2.021,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
-
17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS