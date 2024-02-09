***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLogo ile Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Koç Sistem") (KCSIS) arasında Koç Sistem'in e-dönüşüm hizmetleri alanında sahip olduğu yazılım kaynak kodlarının ve telif haklarının devri ile devralınacak Yazılımlara ilişkin mevcut ve yeni müşterilerin şirketimize yönlendirilmesi suretiyle müşteri kazanımları için iş birliğine ilişkin anlaşma sağlanmıştır. İşlem Rekabet Kurulu'nun koşulsuz izninin alınması sonrasında gerçekleşecektir. Bu işlemin eLogo eServis platformumuzun çözüm portföyüne ilave bir e-çözüm eklemesi ve mevcut müşteri portföyüne katkı sağlama potansiyeliyle Şirketimiz'e stratejik ve finansal fayda sağlaması hedeflenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248627BIST