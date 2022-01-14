***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Başlatılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000Ek Açıklamalar31.12.2021 Tarihli Özel Durum Açıklamamızın "Payların Gelir Alınmasına İlişkin Bildirim Şablonu" ile yeniden gönderimidir.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılabilmesine,- Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmamasına ve azami fon tutarının ise 100.000.000-TL olarak belirlenmesine,- Alımlar için Şirketimizin Finans Başkanı (CFO) Gülnur Anlaş'ın yetkilendirilmesine,- Pay geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,- Bu kapsamda Pay geri alım programıyla ilgili bu Yönetim Kurulu kararımızın Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına, SPK'nın 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994299BIST