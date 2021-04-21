***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 125.000.000Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 33.000 99.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 NâmaB Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.967.000 74.901.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 25.000.000 75.000.000,000 300,00000Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.04.2021 tarihli kararıyla katılanların oybirliğiyle,Yönetim Kurulumuzun 20/04/2021 2021 tarih ve 2021/16 Sayılı kararı ile Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin, 75.000.000-TL'lik artış ile 100.000.000-TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde Genel Kurul'un ve Yönetim Kurulumuzun kararlarına uygun olarak 75.000.000-TL 20/04/2021 tarihinde sermaye hesabına aktarılmış olup (ilgili hesaptan sermaye hesabına yapılan 75.000.000-TL'lik aktarım sonrasında Şirket sermayesinin kayıtlarda 100.000.000-TL olduğu 20/04/2021 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile de tespit edilmiştir) böylelikle Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle1.Sermaye artırımına ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Ek'te yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,4. İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca sermayeyi gösterir esas sözleşmenin 6. maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ila için gerekli işlemlerin yapılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,5. Söz konusu tüm işlemlerin Yönetim Kurulumuzun 20/04/2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla yetkilendirilen Mehmet Buğra Koyuncu ve Gülnur Anlaş tarafından gerçekleştirilmesineKarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı (EN).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930245BIST