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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.02.2020 23:18
GÜNCEL HABERLER



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler GEBZE AR-GE MERKEZİ: Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze Kocaeli ANKARA AR-GE MERKEZİ: İZMİR AR-GE MERKEZİ: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A3 Binası İYTE Kampüsü Gülbahçe Köyü 35430 Urla İzmir TOTAL SOFT S.A. : Global City Business Park Bucuresti-Nord street, no 10, O2 building, 8th floor, Voluntari, Ilfov, ROMANIA Üniversiteler Mah. 1596. Cad. No: 6 SAFİR C BLOK Kat:2 Ofis No:25-26-27 Beytepe 06800
Çankaya Ankara


Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülnur Anlaş Logo Grup Finans Başkanı 0262 679 82 00 gulnur.anlas@logo.com.tr
Canan Şenkut Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0262 679 82 35 canan.senkut@logo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205957/701185
Doğan Karaca Danışman 0262 679 82 23 dogan.karaca@logo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206913/702071




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820209


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 19,44 984.283.298 % 20,00  
TSPOR 7,78 665.730.087 % 19,88  
BJKAS 3,52 824.630.598 % 19,73  
LKMNH 7,50 46.698.613 % 14,85  
NIBAS 5,90 831.606 % 13,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8403 7,8796 % -0,30  
Frank 6,1605 6,1976 % 0,20  
Riyal 1,6177 1,6258 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.611 1.612 -1,31  
Altın Gr. 315 315 2,29  
Cumhuriyet 2.078 2.110 19,00  
Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,39 18,43 -0,05  
Gümüş Gr. 3,60 3,61 0,05  
B. Petrol 59,04 59,04 1,29  
Seans Raporu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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