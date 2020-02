***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler GEBZE AR-GE MERKEZİ: Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze Kocaeli ANKARA AR-GE MERKEZİ: İZMİR AR-GE MERKEZİ: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A3 Binası İYTE Kampüsü Gülbahçe Köyü 35430 Urla İzmir TOTAL SOFT S.A. : Global City Business Park Bucuresti-Nord street, no 10, O2 building, 8th floor, Voluntari, Ilfov, ROMANIA Üniversiteler Mah. 1596. Cad. No: 6 SAFİR C BLOK Kat:2 Ofis No:25-26-27 Beytepe 06800Çankaya AnkaraYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGülnur Anlaş Logo Grup Finans Başkanı 0262 679 82 00 gulnur.anlas@logo.com.trCanan Şenkut Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0262 679 82 35 canan.senkut@logo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205957/701185Doğan Karaca Danışman 0262 679 82 23 dogan.karaca@logo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206913/702071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820209BIST