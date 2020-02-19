***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2020 23:18
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler GEBZE AR-GE MERKEZİ: Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze Kocaeli ANKARA AR-GE MERKEZİ: İZMİR AR-GE MERKEZİ: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A3 Binası İYTE Kampüsü Gülbahçe Köyü 35430 Urla İzmir TOTAL SOFT S.A. : Global City Business Park Bucuresti-Nord street, no 10, O2 building, 8th floor, Voluntari, Ilfov, ROMANIA Üniversiteler Mah. 1596. Cad. No: 6 SAFİR C BLOK Kat:2 Ofis No:25-26-27 Beytepe 06800
Çankaya Ankara
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülnur Anlaş Logo Grup Finans Başkanı 0262 679 82 00 gulnur.anlas@logo.com.tr
Canan Şenkut Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0262 679 82 35 canan.senkut@logo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205957/701185
Doğan Karaca Danışman 0262 679 82 23 dogan.karaca@logo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206913/702071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820209
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0861
En Düşük
6,0842
18:056,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5795
En Düşük
6,5758
18:05315,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,40
|Açılış
|: 315,02
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,10
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8403
|7,8796
|% -0,30
|
|Frank
|6,1605
|6,1976
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6177
|1,6258
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-1,31
|
|Altın Gr.
|315
|315
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|0,05
|
|B. Petrol
|59,04
|59,04
|1,29
|