***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2021 20:10
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET BUĞRA KOYUNCU Logo Grup CEO Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Başkanlığı
GÜLNUR ANLAŞ Logo Grup Finans Başkanı, CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
İSMAİL DURAN Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO Makine Mühendisi Logo Grup Direktörü, Yazılım Mimarisi
UĞUR NURİ SİPAHİ Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı, CIO Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BEGÜM ARŞ TÜRK Logo Grup Pazarlama Başkanı, CMO Endüstri Mühendisi Logo Yazılım Türkiye Pazarlama Ve Sadakat Yönetimi Direktörü
AKIN SERTCAN Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
ARSLAN ARSLAN Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BAŞAK KURAL eLogo Genel Müdürü Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
SÜHEYLA ÖZGÜL Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Mühendis Direktör
MEHMET BORA BULUŞ Logo Grup Çevik Dönüşüm Proje Direktörü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Direktörü
NEBAHAT KESGİN Logo Grup Direktörü, İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Logo Grup Direktörü, Ücret & Ödüllendirme & Çalışan İlişkileri
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 60500 60500 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TOTAL SOFT S.A. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 111198500 88958800 RON 80 Bağlı Ortaklık
LOGO INFOSOFT BUSINESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 2000000 1000000 USD 50 Bağlı Ortaklık
LOGO KOBİ DİJİTAL HİZMETLER A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ELBA HR İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 326458 287283 TRY 88 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914618
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