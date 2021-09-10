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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.09.2021 18:48



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 132000 TRY 0,13 Yönetim Kurulu'na aday gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 99868000 TRY 99,87 - İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
LOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 60500 60500 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TOTAL SOFT S.A. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 111198500 88958800 RON 80 Bağlı Ortaklık
LOGO INFOSOFT BUSINESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 2000000 1000000 USD 50 Bağlı Ortaklık
LOGO KOBİ DİJİTAL HİZMETLER A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 28000000 28000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ELBA HR İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 326458 287283 TRY 88 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963272


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YEOTK 35,42 55.312.097 % 10,00  
PENTA 111,10 15.247.476 % 10,00  
ISGSY 9,04 188.253.932 % 9,98  
TACTR 27,78 2.108.460 % 9,98  
ORCAY 15,76 87.560.880 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4602 8,4618 % 0,29  
Euro 9,9995 10,0249 % 0,32  
Sterlin 11,6814 11,7400 % 0,34  
Frank 9,1899 9,2452 % 0,24  
Riyal 2,2519 2,2631 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -6,86  
Altın Gr. 487 487 0,26  
Cumhuriyet 3.216 3.265 -7,00  
Tam 3.202 3.283 -5,27  
Yarım 1.548 1.588 -2,55  
Çeyrek 776 794 -1,28  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 -0,30  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,06  
B. Petrol 72,77 72,77 1,32  
Seans Raporu 18:05
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