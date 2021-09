***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 132000 TRY 0,13 Yönetim Kurulu'na aday gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 99868000 TRY 99,87 - İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiLOGO ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 60500 60500 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTOTAL SOFT S.A. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 111198500 88958800 RON 80 Bağlı OrtaklıkLOGO INFOSOFT BUSINESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 2000000 1000000 USD 50 Bağlı OrtaklıkLOGO KOBİ DİJİTAL HİZMETLER A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 28000000 28000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkELBA HR İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlama 326458 287283 TRY 88 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963272BIST