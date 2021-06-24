***LOGO* *MMCAS* *METUR* *ORGE* *INFO* *VKGYO* *ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.06.2021 09:14
***LOGO******MMCAS******METUR******ORGE******INFO******VKGYO******ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARDYZ, INFO, LOGO, METUR, MMCAS, ORGE, VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943896
BIST
10:471.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.411
En Düşük
1.405
10:478,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0326
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6810
En Düşük
8,6368
10:4710,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0527
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3735
En Düşük
10,3104
10:47495,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,23
|Açılış
|: 495,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler10:47
|VKFYO
|8,06
|14.101.067
|% 9,96
|
|DAGHL
|15,05
|12.713.385
|% 9,93
|
|YESIL
|2,39
|29.802.312
|% 9,63
|
|CEOEM
|16,39
|49.070.394
|% 9,41
|
|VAKFN
|12,65
|61.492.609
|% 8,86
|
|SELGD
|4,24
|299.689
|% -4,50
|
|KRGYO
|5,69
|3.484.618
|% -3,89
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|FLAP
|2,62
|11.696.031
|% -3,68
|
|SEKFK
|6,40
|6.414.463
|% -3,18
|
|THYAO
|14,59
|249.769.586
|% 0,21
|
|GARAN
|8,32
|221.108.895
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,14
|193.468.986
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,22
|140.801.471
|% 1,83
|
|KRDMD
|6,77
|108.186.243
|% 1,80
|
|EKGYO
|2,14
|193.468.986
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,22
|140.801.471
|% 1,83
|
|GARAN
|8,32
|221.108.895
|% 0,60
|
|THYAO
|14,59
|249.769.586
|% 0,21
|
|KRDMD
|6,77
|108.186.243
|% 1,80
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6695
|8,6726
|% 0,38
|
|Euro
|10,3589
|10,3631
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,0577
|12,1182
|% 0,24
|
|Frank
|9,4033
|9,4599
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3042
|2,3158
|% 0,32
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,64
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,02
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,34
|