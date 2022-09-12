***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.09.2022 15:40
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 7.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 7500000 TRY 7500000 TRY 100 Seçim Yapınız
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kamil Melih Önder 6.202.988,25 TRY 82,71
Berrin Önder 1125000 TRY 15
Nahit Zincirli 171.155,97 TRY 2,28
Melsa Ararat Merrell 427,89 TRY 0,01
Alparslan Cemail Batuk 427,89 TRY 0,01
TOPLAM 7500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062345
BIST
16:593.643
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 121,31
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
16:5918,2354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
16:5918,4937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1776
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
16:591.012,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.012,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler16:57
|RODRG
|33,22
|9.731.214
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.252.320
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|TUKAS
|12,37
|319.841.367
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|489.288.072
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|DGNMO
|3,10
|43.757.485
|% -7,74
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|MEDTR
|23,70
|22.609.208
|% -7,06
|
|AKBNK
|17,22
|10.689.850.194
|% 8,17
|
|ISCTR
|12,65
|10.067.797.895
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,68
|6.796.853.174
|% 6,02
|
|EREGL
|33,56
|6.539.902.045
|% 3,39
|
|ASELS
|32,24
|6.166.248.695
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,33
|5.313.094.339
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,65
|10.067.797.895
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,68
|6.796.853.174
|% 6,02
|
|AKBNK
|17,22
|10.689.850.194
|% 8,17
|
|KRDMD
|15,26
|4.015.512.214
|% 7,01
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2281
|18,2386
|% 0,02
|
|Euro
|18,4875
|18,4965
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,2343
|21,3407
|% 0,78
|
|Frank
|19,0373
|19,1520
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8370
|4,8612
|% -0,03
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|8,72
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.755
|6.857
|13,00
|
|Tam
|6.793
|6.842
|13,00
|
|Yarım
|3.310
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.673
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,69
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,42
|
|B. Petrol
|94,01
|94,01
|1,17
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12AGHOL
Yüzde 7.57 oranında artışla 86.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 374, 680 adet işlem
-
17:11ODAS
Yüzde 7.27 oranında artışla 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 885, 500 adet işlem
-
17:10AKBNK
Yüzde 8.17 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 495, 704 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SASA, KOZAL
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 114, 19 artarak (% 3.63 ) 3, 262