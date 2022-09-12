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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.09.2022 15:40
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 7.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 7500000 TRY 7500000 TRY 100 Seçim Yapınız

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kamil Melih Önder 6.202.988,25 TRY 82,71
Berrin Önder 1125000 TRY 15
Nahit Zincirli 171.155,97 TRY 2,28
Melsa Ararat Merrell 427,89 TRY 0,01
Alparslan Cemail Batuk 427,89 TRY 0,01
TOPLAM 7500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062345


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 33,22 9.731.214 % 10,00  
CMENT 61,70 1.755.123 % 9,98  
HKTM 38,84 65.252.320 % 9,97  
YONGA 28,68 436.338 % 9,97  
TUKAS 12,37 319.841.367 % 9,96  
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16:57 Alış Satış %  
Dolar 18,2281 18,2386 % 0,02  
Euro 18,4875 18,4965 % 0,98  
Sterlin 21,2343 21,3407 % 0,78  
Frank 19,0373 19,1520 % 0,63  
Riyal 4,8370 4,8612 % -0,03  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 8,72  
Altın Gr. 1.011 1.011 4,27  
Cumhuriyet 6.755 6.857 13,00  
Tam 6.793 6.842 13,00  
Yarım 3.310 3.343 5,00  
Çeyrek 1.660 1.673 4,00  
Gümüş.Ons 19,67 19,69 0,83  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 0,42  
B. Petrol 94,01 94,01 1,17  
Seans Raporu 16:57
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