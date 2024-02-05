***LRSHO* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LRSHO******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [LRSHO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLoras Holding A.Ş.' nin 384.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 100 oranında bedelli artırılarak 768.000.000-TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak Loras Holding A.Ş. sermayesindeki sahip olduğumuz 2.099.244 adet payların rüçhan hakları, bugün itibarı ile bedeli nakden ödenmek sureti ile kullanılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246983BIST