***LRSHO* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2024 18:35
***LRSHO******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Loras Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında, Konya ili Meram ilçesi Kozağaç mahallesi 27396 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı 244.060,17 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2. etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile 17.12.2021 tarihinde kurulan Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanı ZERMERAM ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ olarak değişmiş şirketimizin payı aynı kalmıştır. Seha A.Ş.'nin %31'lik payının %1'lik kısmı Seha A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu 1m İnşaat Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş.'ne devri yapılarak bu işlemler 18.03.2024 tarih ve 11045 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259979
BIST
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18:058.718
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -110,59
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.718
En Yüksek
8.863
18:0532,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1792
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
18:0535,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0557
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
18:052.243,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,98
|Açılış
|: 2.243,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
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2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICUGS
|17,27
|22.738.545
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|23.387.126
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|18.209.578
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|33.201.072
|% 9,99
|
|SEKUR
|16,62
|39.002.821
|% 9,99
|
|FONET
|28,08
|58.645.838
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|9.758.121
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|317.682.571
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.023.391.068
|% -9,98
|
|KARYE
|44,92
|126.299.668
|% -9,98
|
|THYAO
|268,50
|5.100.622.932
|% -0,65
|
|TUPRS
|165,20
|4.577.582.105
|% 1,35
|
|DOAS
|311,00
|4.450.094.932
|% 3,84
|
|EREGL
|44,08
|3.710.518.286
|% -0,72
|
|KCHOL
|175,20
|3.513.311.218
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.435.381.210
|% 1,95
|
|ISCTR
|10,33
|2.050.062.357
|% 0,88
|
|EKGYO
|10,54
|1.345.249.010
|% -2,23
|
|AKFGY
|2,46
|258.431.613
|% -6,82
|
|YKBNK
|22,04
|2.195.100.302
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2968
|32,3067
|% 0,56
|
|Euro
|35,1286
|35,1409
|% 0,07
|
|Sterlin
|42,2065
|42,4181
|% 1,49
|
|Frank
|37,3985
|37,5860
|% 1,19
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|916,83
|922,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,83
|1.036,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,62
|86,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.160,25
|2.160,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERCN
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 324 adet işlem
-
17:58EUPWR
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 168 adet işlem
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17:57KAPLM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 474 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 38 kaybederek (% -0.68 ) 7, 670
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, BURVA, AKENR, PSDTC, GRNYO, PSDTC, KERVN, BRKVY, IZINV