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***LRSHO* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2024 18:35
***LRSHO* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***LRSHO******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Loras Holding A.Ş. bağlı ortaklığı  Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında, Konya ili Meram ilçesi Kozağaç mahallesi 27396 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı 244.060,17 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2. etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile 17.12.2021 tarihinde kurulan Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanı ZERMERAM ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ olarak değişmiş şirketimizin payı aynı kalmıştır. Seha A.Ş.'nin %31'lik payının %1'lik kısmı Seha A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu 1m İnşaat Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş.'ne devri yapılarak bu işlemler 18.03.2024 tarih ve 11045 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259979


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