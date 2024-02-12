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***LRSHO* *ADESE* *SELVA* *IMASM*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2024 18:17
***LRSHO* *ADESE* *SELVA* *IMASM*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***LRSHO******ADESE******SELVA******IMASM*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ADESE, IMASM, SELVA]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Grup şirketlerimizde CEO (İcra Kurulu Başkanı) olarak görev alan Sn. Mehmet Mert DORMAN görevinden ayrılmıştır. Mehmet Mert DORMAN' dan boşalan CEO (İcra Kurulu Başkanı) görevine Mehmet Sever KALKAN atanmıştır.
Sayın Kalkan, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü Onur Derecesi ile tamamlamış, akabinde Koç Üniversitesi Executive MBA programına katılmıştır.
Profesyonel kariyerine, Dış Ticaret ve Devlet Destekleri Uzmanı olarak başlamış, akabinde İnsan Kaynakları alanına geçiş yapmıştır. İnsan Kaynaklarına ek olarak, Satış, Pazarlama, Bilgi Teknolojileri, İdari İşler, Kurumsal İletişim, Kalite Yönetim Sistemleri alanlarında da deneyim kazanmıştır.
Kalyon Holding bünyesinde 2021 yılına kadar, İnşaat, Yenilenebilir Enerji, Havacılık/Havayolu, Gayrimenkul, Güneş Paneli Üretimi, Savunma Sanayi, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları gibi farklı sektörlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Çalıştığı dönem içerisinde, savunma sanayi, enerji üretim ve GES/RES yatırımlarında Avrupa ve Ortadoğu'da ilkler arasında sayılan yatırım ve projelere katkı sağlamıştır.
Son olarak 2021 yılından günümüze kadar Zirve Holding bünyesinde İnsan Kaynakları, Satış ve Pazarlama, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248928


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