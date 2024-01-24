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***LRSHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

24.01.2024 08:37
***LRSHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***LRSHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

LRSHO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 01/02/2024) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242381


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PNLSN 67,65 322.106.117 % 10,00  
BYDNR 28,82 163.462.589 % 10,00  
SELGD 23,76 47.971.093 % 10,00  
AVTUR 9,90 14.523.233 % 10,00  
TETMT 4.597,50 24.273.188 % 9,99  
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Dolar 30,2821 30,2875 % 0,37  
Euro 32,9215 32,9451 % 0,41  
Sterlin 38,3352 38,5274 % 0,40  
Frank 34,6792 34,8881 % 0,43  
Riyal 8,0491 8,0895 % 0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,39 22,42 % 0,66  
Platin 905,32 906,05 % 0,66  
Paladyum 942,09 949,55 % 0,66  
Brent Pet. 79,49 79,49 % 0,66  
Altın Ons 2.024,77 2.025,06 % 0,66  
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