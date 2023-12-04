***LRSHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 11:26
***LRSHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LRSHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221810
BIST
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17:117.899
En Düşük
|Değişim
|: -1,96%
|| -158,22
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.899
En Yüksek
8.112
17:1128,9366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0547
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:1131,2545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0400
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
17:111.887,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.887,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:11
|CMBTN
|1.958,00
|76.251.457
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|185.633.807
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.227.163
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.183.153
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.802.905
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|502.766.383
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.700.683
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.365.981
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|LIDER
|147,70
|348.335.804
|% -9,83
|
|THYAO
|252,50
|5.494.368.397
|% -2,51
|
|ISCTR
|22,84
|5.406.107.589
|% 1,96
|
|YKBNK
|20,64
|4.200.772.581
|% 1,78
|
|AKBNK
|36,94
|3.938.814.496
|% 1,04
|
|BINHO
|348,25
|3.116.386.917
|% 0,29
|
|EKGYO
|7,48
|2.061.993.957
|% 1,36
|
|ISCTR
|22,84
|5.406.107.589
|% 1,96
|
|YKBNK
|20,64
|4.200.772.581
|% 1,78
|
|IHLAS
|1,19
|178.329.739
|% -2,46
|
|ODAS
|10,09
|1.313.901.260
|% -7,43
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9211
|28,9366
|% 0,19
|
|Euro
|31,2472
|31,2545
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,3190
|36,5011
|% 0,17
|
|Frank
|32,9810
|33,1797
|% 0,36
|
|Riyal
|7,6888
|7,7273
|% 0,16
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|908,01
|909,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,34
|966,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,85
|75,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,09
|2.029,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:11
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