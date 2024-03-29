***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/03/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLoras İnşaat A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİkamet Amaçlı Binaların İnşaatıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi450.000.000,00 TLEdinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.03.2024Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00 TLToplam Tutar450.000.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,058İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,301Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkisi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSeha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği%100 Pay Sahibi - Bağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3-b ve 20. Maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 159. ve devamı maddelerinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ"i ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan bölünmeye ilişkin hükümler kapsamında kısmi bölünme yolu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden bölünme gerçekleşmiştir.Bu bölünme sonucunda Loras İnşaat Anonim Şirketi unvanı ile kurulan şirket 29.03.2024 tarih ve 11054 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264491BIST