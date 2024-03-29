***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.03.2024 19:02
***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Loras İnşaat A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
450.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.03.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
450.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,058
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,301
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkisi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
%100 Pay Sahibi - Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3-b ve 20. Maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 159. ve devamı maddelerinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ"i ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan bölünmeye ilişkin hükümler kapsamında kısmi bölünme yolu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden bölünme gerçekleşmiştir.
Bu bölünme sonucunda Loras İnşaat Anonim Şirketi unvanı ile kurulan şirket 29.03.2024 tarih ve 11054 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264491
BIST