***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
22.01.2024 08:42
***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023 (SPK Onayına Sunulan İzahname Tarihi)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince 1.200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 384.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 384.000.000-TL ( % 100 oranında ) artırılarak 768.000.000-TL' ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve onaylanması için 05.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 2024/04 sayılı toplantısında onaylandığı, Kurul tarafından 18.01.2024 tarih ve E-48349 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241814
BIST
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12:598.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,46
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
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7.970
En Yüksek
8.058
12:5930,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0405
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
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30,2432
En Düşük
30,1539
12:5932,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0428
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
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33,0196
En Düşük
32,8564
12:591.965,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,21
|Açılış
|: 1.965,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
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1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TETMT
|4.180,00
|21.737.313
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.608.640
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|257.901.227
|% 9,97
|
|MIPAZ
|49,62
|11.335.044
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|2.128.694
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|838.867.061
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|375.992
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,06
|29.254.542
|% -4,53
|
|THYAO
|255,75
|3.308.593.962
|% 2,20
|
|SASA
|38,78
|2.150.904.607
|% 3,14
|
|EKGYO
|9,41
|2.042.781.384
|% 7,18
|
|TUPRS
|141,50
|1.487.996.977
|% 1,58
|
|AKBNK
|40,40
|1.471.054.579
|% -1,27
|
|EKGYO
|9,41
|2.042.781.384
|% 7,18
|
|ADESE
|2,48
|173.737.063
|% 7,36
|
|AKFGY
|1,92
|125.159.890
|% 2,67
|
|PETKM
|20,26
|1.124.285.721
|% 2,22
|
|SASA
|38,78
|2.150.904.607
|% 3,14
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2370
|30,2435
|% 0,14
|
|Euro
|32,9679
|32,9776
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,2982
|38,4903
|% 0,13
|
|Frank
|34,7030
|34,9120
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0384
|8,0787
|% 0,13
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,12
|% 0,66
|
|Platin
|895,99
|896,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,19
|923,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,56
|78,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,39
|2.021,64
|% 0,66
|