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***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

22.01.2024 08:42
***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023 (SPK Onayına Sunulan İzahname Tarihi)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 04.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince 1.200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 384.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 384.000.000-TL ( % 100 oranında ) artırılarak 768.000.000-TL' ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve onaylanması için 05.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 2024/04 sayılı toplantısında onaylandığı, Kurul tarafından 18.01.2024 tarih ve E-48349 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241814


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