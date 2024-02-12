***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Satılamayan A grubu payların talep toplama yöntemiyle satışı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 384.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 768.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 20.000.000 20.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 Nâma A Grubu, LRSH1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRITFK00044 6.589.735,66B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 364.000.000 364.000.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 Hamiline B Grubu, LRSHO(RÜÇHAN), TRRITFK00051 8.348.083,575Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 384.000.000 384.000.000,000 100,00000 14.937.819,235Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.01.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 07.02.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.10.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar04.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde A Grubu imtiyazlı 20.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 364.000.000 TL toplam 384.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, A Grubu imtiyazlı 20.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 364.000.000 TL toplam 384.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , % 100 oranında artırılarak 768.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 24.01.2024 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 07.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu payların toplam nominal değeri 8.348.083,575-TL olup bu payların 09 - 12 Şubat 2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulması neticesinde, ilgili payların satışı 09.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır. B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş. de Birincil Piyasada oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması 2,589-TL olmuştur. Dolayısı ile, satılamayan A grubu paylara ilişkin talep toplama işleminde esas alınacak pay başına satış fiyatı 2,589-TL olarak hesaplanmıştır. 12.02.2024 tarihi saat 13.30 itibarı ile sona eren talep toplama işleminde talepte bulunan yatırımcılarımızın 12.02.2024 tarihi (bugün) saat 17.00 ye kadar, talep formunda belirtilen TR61 0006 7010 0000 0037 6514 90 nolu hesaba talep miktarlarının 2,589-TL pay başına fiyat ile hesaplanacak toplam tutarlarını yatırmaları gerekmektedir.Talep toplama işleminde, A grubu imtiyazlı paylar için talepte bulunan yatırımcılarımızın talep miktarlarının oransal dağılımı 1 iş günü sonra ( 13.02.2024 ) tarihinde gerçekleştirilecek ve internet sitemizde ve KAP da ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248809BIST