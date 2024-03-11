***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2024 18:20
***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Esas Sözleşme Tadil Metni Tescili
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 384.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 768.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 20.000.000 20.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 Nâma A Grubu, LRSH1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRITFK00044 6.589.735,66
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 364.000.000 364.000.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 Hamiline B Grubu, LRSHO(RÜÇHAN), TRRITFK00051 8.348.083,575
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 384.000.000 384.000.000,000 100,00000 14.937.819,235
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 07.02.2024
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 05.10.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 25.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 11.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 384.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 384.000.000 TL artırılarak 768.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin yeni şekli, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.03.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 loras ttsg sermaye tescil ve ilanı.pdf
EK: 2 loras sermaye tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257638
BIST