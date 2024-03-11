***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Esas Sözleşme Tadil Metni TesciliYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 384.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 768.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 20.000.000 20.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 Nâma A Grubu, LRSH1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRITFK00044 6.589.735,66B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 364.000.000 364.000.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 Hamiline B Grubu, LRSHO(RÜÇHAN), TRRITFK00051 8.348.083,575Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 384.000.000 384.000.000,000 100,00000 14.937.819,235Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.01.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 07.02.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.03.2024SPK Başvuru Tarihi 05.10.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 11.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 384.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 384.000.000 TL artırılarak 768.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin yeni şekli, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.03.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 loras ttsg sermaye tescil ve ilanı.pdfEK: 2 loras sermaye tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257638BIST