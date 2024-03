***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Diğer (Halka Açık Kısım) 768000000 TRY 100Toplam 768000000 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 40000000 TRY 5,21 İmtiyazlı(Oy Hakkı 1 Hisse 15 Oy) İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 728000000 TRY 94,79 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET SEVER KALKAN İcra Kurulu Başkanı - CEO YöneticiHASAN ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Yönetici Muhasebe Müdürü,Mali ve İdari İşler KoordinatörüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAdese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İşyeri kiralama,gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak 1008000000 70560000 TRY 7 Bağlı OrtaklıkSeha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. İnşaat 600000000 600000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSelva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 33274800 TRY 42,66 Dolaylı Bağlı Ortaklıkİmaş Makina San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 231250000 84105625 TRY 36,37 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBelya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş. Bilişim ve yazılım hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSelva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve İhracatı Yapmak 500000 180150 TRY 36,03 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve organizasyon 500000 35000 TRY 7 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSelet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. Tarım ve Hayvancılık 16300000 16300000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSeleks İç ve Dış Tic.A.Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık1M İnşaat Mim.Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. Mühendislik ve danışmanlık 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklıkİttifak İnşaat Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. İnşaat 2800000 2800000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAdese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Zermeram Projesi 1.Etap,2.Etap ve Arasta AVM İnşaası 10000 3583 TRY 35,83 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBıg Power Enerji Hizmetleri Anonim Şirketi Enerji hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBıg Power Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi Üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkİrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. Motorlu Hafif Kara Taşıtlarının ve Arabaların Sürücüsüz Olarak Kiralanması ve Leasingi 40000000 2800000 TRY 7 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAsto Gayrimenkul Ticaret A.Ş. İnşaat Faaliyeti 16.718.346,01 1.792.206,69 TRY 10,72 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNorm Yeşil Enerji A.Ş. Enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetleri 50000000 14230000 TRY 28,46 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAsaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 75000000 2010000 TRY 2,68 Dolaylı Bağlı OrtaklıkLoras Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İşyeri kiralama, gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak 169.398.896,06 11.857.922,72 TRY 7 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKonya Savunma Sanayi A.Ş. Savunma Sanayi İmalatı 230.897.222,90 3.232.561,12 TRY 1,40 Dolaylı Bağlı Ortaklık