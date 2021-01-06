***LUKSK* *AKMGY* *YBTAS* *KUTPO* *OYAKC* *ALMAD* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***LUKSK******AKMGY******YBTAS******KUTPO******OYAKC******ALMAD******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKMGY, ALMAD, AYES, KUTPO, LUKSK, OYAKC, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKMGY 1 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 369.141,000ALMAD 2 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İREM SARIKAHYA 485,000AYES 3 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ÖKKEŞ DAŞCI 54.160,340AYES 4 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ŞABAN AYDEMİR 93.089,870KUTPO 5 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ABDULLAH TAŞKIN 243.000,000KUTPO 6 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ABDULLAH TAŞKIN 500.000,000LUKSK 7 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AHMET ERDOĞAN 42,060OYAKC 8 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E MÜKERREM SİNEM MUNGAN 30,020YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ESİN ÖKMEN ÜSTÜNKAL 7,000YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ESİN ÖKMEN ÜSTÜNKAL 11,000YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,280YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,466YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MAHMUT KILIÇ 1,120YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MAHMUT KILIÇ 1,866(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897409BIST