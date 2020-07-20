***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2020 14:50
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860445
BIST
16:08119.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 764,86
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:086,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:087,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:08400,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,22
|Açılış
|: 400,33
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.379.484
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.475
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.823.798
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.007.914
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,52
|137.211.025
|% -6,93
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,32
|984.269.663
|% 1,31
|
|GUSGR
|5,43
|851.889.720
|% 9,26
|
|SISE
|6,50
|837.099.400
|% 4,84
|
|ASELS
|33,08
|672.521.231
|% 1,60
|
|GARAN
|7,95
|562.447.431
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,32
|984.269.663
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,82
|486.656.626
|% 5,81
|
|GUSGR
|5,43
|851.889.720
|% 9,26
|
|ADESE
|2,51
|382.895.929
|% 9,61
|
|IHLGM
|1,80
|245.946.465
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6350
|8,6783
|% 0,51
|
|Frank
|7,2753
|7,3191
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,92
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,10
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,40
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,30
|