***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 10:33
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879649
BIST
11:511.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,07
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:517,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0535
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:519,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0704
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:51482,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,13
|Açılış
|: 482,69
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:49
|PRZMA
|6,05
|18.204.947
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.365.375
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|422.554
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|KENT
|265,70
|4.458.594
|% -9,93
|
|TUCLK
|8,26
|15.509.075
|% -9,92
|
|SISE
|6,76
|712.051.083
|% 1,05
|
|ASELS
|18,11
|532.676.548
|% -2,42
|
|TKNSA
|9,38
|372.707.917
|% -3,70
|
|GARAN
|6,97
|363.465.120
|% -0,57
|
|ODAS
|3,20
|292.871.387
|% -0,93
|
|YGYO
|1,15
|127.578.475
|% 4,55
|
|SISE
|6,76
|712.051.083
|% 1,05
|
|ODAS
|3,20
|292.871.387
|% -0,93
|
|SKBNK
|1,67
|138.882.094
|% -0,60
|
|YYAPI
|1,30
|101.110.143
|% 4,00
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9315
|7,9403
|% 0,74
|
|Euro
|9,3400
|9,3527
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,2493
|10,3007
|% 0,92
|
|Frank
|8,6074
|8,6592
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1085
|2,1191
|% 0,62
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|5,09
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,37
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|0,49
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
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12:00KENT
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 268.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 685 adet işlem
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11:59POLTK
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 264.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 309 adet işlem
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11:57
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11:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 32 kaybederek (% -0.41 ) 1, 048
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