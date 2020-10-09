***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 10:00
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880362
BIST
12:451.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:457,9366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:459,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:45487,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,37
|Açılış
|: 487,82
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:45
|IDEAS
|11,66
|4.982.364
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.065.933
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|105.623.735
|% 9,98
|
|KENT
|292,00
|5.438.304
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.127.570
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.285
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|786.128.654
|% 1,62
|
|TUPRS
|82,40
|253.189.598
|% 0,67
|
|TKNSA
|9,09
|243.426.573
|% 3,65
|
|POLHO
|4,83
|226.583.434
|% 7,81
|
|TUKAS
|10,84
|215.152.882
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,76
|142.194.460
|% 0,57
|
|ODAS
|3,17
|171.340.549
|% 0,63
|
|POLHO
|4,83
|226.583.434
|% 7,81
|
|IHLGM
|1,55
|52.513.176
|% -1,27
|
|CEMAS
|1,88
|63.392.654
|% 1,62
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9331
|7,9366
|% -0,09
|
|Euro
|9,3564
|9,3658
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2267
|10,2780
|% -0,12
|
|Frank
|8,6497
|8,7018
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1084
|2,1189
|% -0,08
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,10
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,28
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,90
|42,90
|-0,44
|