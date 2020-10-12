***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2020 10:00
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880645
BIST
12:501.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:507,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:509,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:50488,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,37
|Açılış
|: 488,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:50
|RALYH
|5,94
|8.336.520
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.343.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|107.485.456
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|4.041.823
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.226.121
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|803.252.015
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,95
|681.838.471
|% 6,88
|
|ISFIN
|4,12
|523.759.837
|% 4,30
|
|GARAN
|7,14
|497.699.964
|% 0,56
|
|ODAS
|3,34
|363.234.236
|% 5,03
|
|ZOREN
|2,95
|681.838.471
|% 6,88
|
|PETKM
|4,64
|803.252.015
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,82
|292.862.012
|% 1,11
|
|ISFIN
|4,12
|523.759.837
|% 4,30
|
|ODAS
|3,34
|363.234.236
|% 5,03
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8955
|7,8977
|% 0,53
|
|Euro
|9,3203
|9,3275
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2437
|10,2951
|% 0,24
|
|Frank
|8,6257
|8,6776
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0984
|2,1090
|% 0,50
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,52
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|-0,03
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|-0,02
|
|Çeyrek
|779
|796
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,57
|