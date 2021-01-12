***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2021 10:31
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901455
BIST
11:121.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:127,4599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:129,0716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:12446,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,13
|Açılış
|: 446,12
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:12
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.967.740
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,32
|3.756.452
|% -9,20
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,63
|9.986.094
|% -7,63
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|GARAN
|10,60
|455.542.302
|% 0,95
|
|KOZAL
|121,80
|368.257.417
|% 1,42
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|FENER
|42,04
|307.384.844
|% 3,44
|
|TSKB
|1,87
|255.269.205
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,50
|256.427.948
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,64
|157.261.269
|% 0,61
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4532
|7,4599
|% -0,32
|
|Euro
|9,0659
|9,0716
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0679
|10,1184
|% -0,22
|
|Frank
|1,9805
|1,9904
|% -0,42
|
|Riyal
|445,9980
|446,0990
|% 0,48
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|12,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|
Seans Raporu
11:12
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