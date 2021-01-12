***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2021 10:51
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901464
BIST
10:511.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,53
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.547
10:517,4559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
10:519,0710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0285
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:51445,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,44
|Açılış
|: 445,43
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:51
|YAPRK
|97,40
|13.519.327
|% 9,99
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.509.008
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,68
|9.106.636
|% -6,36
|
|BALAT
|8,20
|163.975
|% -5,64
|
|SISE
|7,49
|542.069.507
|% 2,60
|
|GARAN
|10,61
|388.951.629
|% 1,05
|
|KOZAL
|121,90
|319.615.030
|% 1,50
|
|KARSN
|3,86
|300.072.677
|% 4,32
|
|FENER
|42,38
|274.484.775
|% 4,28
|
|SKBNK
|1,64
|139.832.938
|% 0,61
|
|KARSN
|3,86
|300.072.677
|% 4,32
|
|SISE
|7,49
|542.069.507
|% 2,60
|
|TSKB
|1,83
|132.829.131
|% 1,10
|
|IHLGM
|1,35
|86.744.358
|% -0,74
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4500
|7,4559
|% -0,38
|
|Euro
|9,0633
|9,0710
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0723
|10,1228
|% -0,17
|
|Frank
|8,3412
|8,3914
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9809
|1,9908
|% -0,40
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|13,32
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,07
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,36
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:03ESEN
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 413 adet işlem
-
11:02VERTU
Yüzde 4.04 oranında artışla 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 218, 019 adet işlem
-
11:01AVHOL
Yüzde 4.31 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 359 adet işlem
-
11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 18 artarak (% 0.73 ) 1, 691
-
11:00XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 6, 077.00 milyon TL de