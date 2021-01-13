***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 11:30
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901731
BIST
13:421.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,56
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
13:427,4473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:429,0751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0289
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:42443,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,32
|Açılış
|: 443,68
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:42
|PSDTC
|31,24
|16.229.109
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.229.109
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.229.109
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.229.109
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.106.310
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|LUKSK
|36,58
|2.781.857
|% -6,21
|
|BRMEN
|3,02
|378.212
|% -6,21
|
|THYAO
|13,11
|1.753.811.324
|% 1,94
|
|SISE
|7,73
|1.375.717.931
|% 1,18
|
|TKFEN
|19,04
|882.339.396
|% 2,37
|
|TCELL
|17,06
|858.522.270
|% 2,22
|
|PETKM
|5,20
|780.155.836
|% -1,70
|
|TSKB
|1,88
|488.001.515
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,44
|581.055.694
|% -0,41
|
|SISE
|7,73
|1.375.717.931
|% 1,18
|
|DOHOL
|3,68
|550.118.380
|% 4,55
|
|PETKM
|5,20
|780.155.836
|% -1,70
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4444
|7,4473
|% -0,10
|
|Euro
|9,0719
|9,0751
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,1478
|10,1987
|% -0,09
|
|Frank
|8,3511
|8,4014
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9787
|1,9887
|% -0,11
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-0,04
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,66
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,29
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|0,01
|