***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 10:00
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901991
BIST
12:541.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:547,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
12:548,9901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
12:54437,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,35
|Açılış
|: 437,19
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:54
|YAPRK
|117,80
|24.766.276
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.381.491
|% -9,96
|
|LUKSK
|33,10
|3.312.728
|% -5,70
|
|DAGI
|8,45
|40.834.214
|% -5,69
|
|RODRG
|14,84
|2.738.403
|% -5,24
|
|SAFKR
|11,62
|130.523.103
|% -5,07
|
|THYAO
|13,39
|1.189.623.717
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,70
|1.012.050.049
|% -2,12
|
|TCELL
|17,12
|635.019.908
|% -0,17
|
|SISE
|7,82
|609.358.554
|% -2,01
|
|FENER
|40,16
|572.142.399
|% 3,03
|
|DOHOL
|3,70
|1.012.050.049
|% -2,12
|
|SKBNK
|1,65
|377.112.506
|% 3,12
|
|TSKB
|1,91
|336.784.770
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,45
|336.068.896
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|1.189.623.717
|% 0,83
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3742
|7,3794
|% -0,32
|
|Euro
|8,9826
|8,9901
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,0489
|10,0993
|% -0,11
|
|Frank
|8,2874
|8,3373
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9618
|1,9716
|% -0,30
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-7,26
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-44,29
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,42
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|