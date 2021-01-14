***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 11:47
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902051
BIST
13:021.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
13:027,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
13:028,9867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
13:02437,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,31
|Açılış
|: 437,03
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler13:02
|YAPRK
|117,80
|24.867.584
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.263.877
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|10.194.482
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|833.824
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|2.326.041
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.828.237
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|1.665.653
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,90
|571.688
|% -6,47
|
|MZHLD
|34,20
|114.796
|% -6,30
|
|DAGI
|8,40
|43.211.199
|% -6,25
|
|THYAO
|13,37
|1.203.671.976
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,69
|1.020.965.457
|% -2,38
|
|TCELL
|17,11
|649.581.387
|% -0,23
|
|SISE
|7,81
|612.850.688
|% -2,13
|
|FENER
|39,92
|583.860.210
|% 2,41
|
|DOHOL
|3,69
|1.020.965.457
|% -2,38
|
|SKBNK
|1,64
|378.043.337
|% 2,50
|
|TSKB
|1,90
|337.602.764
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,46
|343.358.895
|% 0,41
|
|THYAO
|13,37
|1.203.671.976
|% 0,68
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3719
|7,3757
|% -0,37
|
|Euro
|8,9788
|8,9867
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0506
|10,1010
|% -0,09
|
|Frank
|8,2886
|8,3385
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% -0,28
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-8,94
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.945
|-49,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-45,80
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-22,15
|
|Çeyrek
|700
|716
|-11,08
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,08
|