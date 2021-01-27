***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:50
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904705
BIST
16:091.493
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -43,06
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:097,3932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3967
En Düşük
7,3418
16:098,9616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:09437,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,54
|Açılış
|: 437,66
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:09
|LUKSK
|48,44
|14.630.784
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|176.369.204
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|19.991.805
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.725.169
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.748.834
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,97
|1.610.103.414
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.441.181.973
|% -3,54
|
|GARAN
|9,28
|1.257.711.435
|% -2,52
|
|KRDMD
|6,81
|1.047.264.176
|% -1,30
|
|KARSN
|4,70
|939.746.526
|% -6,37
|
|EKGYO
|2,45
|1.441.181.973
|% -3,54
|
|ODAS
|3,97
|1.610.103.414
|% 0,51
|
|TSKB
|1,85
|653.478.135
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,47
|419.165.072
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,43
|323.449.010
|% -5,92
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3899
|7,3932
|% 0,67
|
|Euro
|8,9560
|8,9616
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0968
|10,1474
|% 0,38
|
|Frank
|8,2849
|8,3348
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9653
|1,9752
|% 0,69
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-9,96
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-17,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-20,46
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-9,89
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,05
|