***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 10:02
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907136
BIST
11:161.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
11:167,1430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0593
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
11:168,6054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0621
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
11:16420,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,45
|Açılış
|: 420,76
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,57
BIST En Aktif Hisseler11:16
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|660.374
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|59.296.338
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|5.270.211
|% 9,94
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|32,74
|12.508.025
|% -9,06
|
|BTCIM
|10,59
|10.158.496
|% -5,53
|
|ODAS
|4,18
|560.194.246
|% 4,24
|
|ISFIN
|4,33
|427.511.442
|% 4,09
|
|KOZAL
|123,90
|415.116.251
|% 2,14
|
|GARAN
|9,86
|391.381.895
|% 1,75
|
|ASELS
|17,92
|342.371.509
|% 2,52
|
|ODAS
|4,18
|560.194.246
|% 4,24
|
|SKBNK
|1,51
|149.230.901
|% 2,03
|
|ISFIN
|4,33
|427.511.442
|% 4,09
|
|DOHOL
|4,09
|335.211.793
|% -3,08
|
|ALBRK
|2,23
|162.904.077
|% 4,69
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1405
|7,1430
|% -0,82
|
|Euro
|8,6003
|8,6054
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,7121
|9,7608
|% -0,99
|
|Frank
|7,8987
|7,9463
|% -1,12
|
|Riyal
|1,8946
|1,9041
|% -1,02
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-0,64
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,06
|
|B. Petrol
|58,02
|58,02
|0,22
|