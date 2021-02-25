***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:38
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912790
BIST
16:001.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
16:007,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0623
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
16:008,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1239
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
16:00416,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,91
|Açılış
|: 416,55
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,78
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:58
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.608.494
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.834.430.154
|% 1,55
|
|THYAO
|13,13
|1.479.348.003
|% 2,34
|
|KOZAL
|128,90
|1.349.539.819
|% -3,45
|
|SASA
|42,30
|1.311.102.007
|% 5,91
|
|EKGYO
|2,28
|1.159.989.485
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.159.989.485
|% 0,44
|
|PETKM
|5,24
|1.834.430.154
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,87
|208.819.203
|% -3,33
|
|TSKB
|1,71
|379.379.056
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,36
|293.190.394
|% -0,73
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2171
|7,2193
|% 0,69
|
|Euro
|8,8328
|8,8470
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,2216
|10,2729
|% 1,14
|
|Frank
|7,9634
|8,0114
|% 1,12
|
|Riyal
|1,9263
|1,9359
|% 1,07
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,79
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|3,00
|
|Tam
|2.758
|2.827
|-1,02
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-0,50
|
|Çeyrek
|669
|684
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|
Seans Raporu
15:58
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16:10MARTI
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