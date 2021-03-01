***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2021 10:08
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913845
BIST
14:221.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 30,57
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:227,2793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,1456
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:228,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1981
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:22407,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,94
|Açılış
|: 407,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ITTFH
|2,75
|33.795.650
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.321.443
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.206.618
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,49
|1.664.704.192
|% 5,05
|
|THYAO
|13,87
|1.115.825.817
|% 2,82
|
|GARAN
|8,99
|866.779.983
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|739.744.990
|% 2,17
|
|GUBRF
|82,10
|504.425.926
|% 2,88
|
|SISE
|7,49
|1.664.704.192
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,28
|313.747.110
|% 2,24
|
|GARAN
|8,99
|866.779.983
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,91
|77.582.247
|% 3,41
|
|PETKM
|5,35
|440.688.024
|% 1,71
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2763
|7,2793
|% -1,96
|
|Euro
|8,7654
|8,7713
|% -2,21
|
|Sterlin
|10,1195
|10,1702
|% -1,86
|
|Frank
|7,9201
|7,9678
|% -2,58
|
|Riyal
|1,9308
|1,9405
|% -2,18
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|17,12
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|-82,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-79,37
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-38,39
|
|Çeyrek
|655
|670
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,18
|65,18
|0,75
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
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14:36ATEKS
Yüzde 9.70 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 482 adet işlem
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14:35FROTO
Yüzde 6.34 oranında artışla 186.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 786 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 52 artarak (% 1.77 ) 1, 583
-
14:34XU100
Endeks 1, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 819.00 milyon TL de
-
14:34ADESE
Yüzde 9.71 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 028 adet işlem