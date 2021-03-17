***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2021 10:00
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918593
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
0
En Düşük
0
18:057,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5059
En Düşük
7,4818
18:058,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0138
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9380
En Düşük
8,9020
18:05418,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,41
|Açılış
|: 418,31
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
419,01
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|7,51
|31.113.324
|% 128,39
|
|CEMAS
|1,61
|130.870.808
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,43
|147.289.353
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,82
|21.251.035
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,00
|82.301.517
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,61
|130.870.808
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,43
|147.289.353
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,82
|21.251.035
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,00
|82.301.517
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,02
|18.565.240
|% 0,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.366.014
|% 0,00
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.059.211
|% 0,00
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.706
|% 0,00
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,14
|891.340.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|476.524.886
|% 0,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 0,00
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5004
|7,5027
|% 0,23
|
|Euro
|8,9309
|8,9375
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,3851
|10,4371
|% 0,13
|
|Frank
|8,0637
|8,1123
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|5,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|0,36
|