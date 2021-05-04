***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 14:07
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934381
BIST
14:161.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:168,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0904
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:1610,0184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
14:16477,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,33
|Açılış
|: 477,87
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:16
|KARTN
|61,60
|56.829.189
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.109.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.276.038
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|11.529.136
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,72
|47.319.308
|% -7,59
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,71
|1.212.149.960
|% 3,96
|
|THYAO
|12,68
|740.692.371
|% -1,86
|
|PETKM
|6,88
|538.819.338
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,62
|480.137.907
|% 3,11
|
|KOZAL
|116,70
|470.061.895
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,10
|181.993.714
|% -0,94
|
|PETKM
|6,88
|538.819.338
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,14
|83.633.716
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,62
|480.137.907
|% 3,11
|
|EREGL
|19,71
|1.212.149.960
|% 3,96
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3334
|8,3378
|% 1,10
|
|Euro
|10,0128
|10,0184
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,5231
|11,5809
|% 0,73
|
|Frank
|9,0711
|9,1258
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2148
|2,2259
|% 0,98
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-10,62
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,06
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|1,25
|
Seans Raporu
14:16
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-
14:31AVTUR
Yüzde 4.95 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 198, 757 adet işlem
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14:30PEGYO
Yüzde 5.67 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 101, 991 adet işlem
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14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 05 artarak (% 0.34 ) 1, 488
-
14:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
14:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, TRKCM