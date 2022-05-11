***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:51
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029187
BIST
15:512.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -34,24
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.455
15:5115,3432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0969
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
15:5116,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1440
|Açılış
|: 16,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
15:51907,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,05
|Açılış
|: 907,46
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ULUUN
|10,38
|72.008.924
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.533.080
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.711.453
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.830.684
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.871.811
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.677.130
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|138.938.662
|% -9,98
|
|THYAO
|42,08
|2.068.575.010
|% -0,28
|
|SISE
|19,87
|1.734.514.572
|% -0,85
|
|KRDMD
|16,55
|1.508.876.118
|% -0,12
|
|ASELS
|24,12
|1.397.765.881
|% -0,25
|
|SAHOL
|20,14
|1.131.114.531
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,73
|536.125.456
|% -1,44
|
|YKBNK
|4,75
|534.275.172
|% -2,06
|
|VAKBN
|4,43
|471.512.728
|% -3,49
|
|DOHOL
|3,70
|359.528.120
|% -3,65
|
|HALKB
|5,64
|519.976.605
|% 0,71
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3284
|15,3432
|% 0,64
|
|Euro
|16,1927
|16,2265
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,8120
|18,9064
|% 0,35
|
|Frank
|15,3582
|15,4507
|% 0,56
|
|Riyal
|4,0794
|4,0998
|% 0,53
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|5,85
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,05
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-17,00
|
|Tam
|6.100
|6.256
|-29,19
|
|Yarım
|2.949
|3.026
|-14,13
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,51
|
Seans Raporu
15:51
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