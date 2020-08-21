***LUKSK* *EGGUB* *EREGL* *BASCM* *YBTAS* *MRSHL* *CIMSA* *BRKO* *OYAKC* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.08.2020 16:53
***LUKSK******EGGUB******EREGL******BASCM******YBTAS******MRSHL******CIMSA******BRKO******OYAKC******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BASCM, BRKO, CIMSA, EGGUB, EREGL, LUKSK, MRSHL, OYAKC, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E MEHMET SAIT USAK 16.583,330
BASCM 2 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E HALDUN ÖZTÜRK 1.479.118,960
BASCM 3 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E PINAR ÖKCESIZ 2.647,346
BRKO 4 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E BAHRI CAMCI 3.500,000
BRKO 5 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET ÇIÇEK 8.787,420
BRKO 6 BIRKO BIRLESIK K0,000
CIMSA 7 ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E ISMAIL ERDOGAN 22,210
EGGUB 8 EGE GÜBRE SANAYII A.S. E ENDER FETIL 443,334
EREGL 9 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E METIN ORHON 33,880
LUKSK 10 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E MAKBULE HALICI 42,050
LUKSK 11 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E VAHDI ÖZÇAY 36,970
MRSHL 12 MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. E NECLA GIRLAY 7,800
OYAKC 13 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E ABDULKADIR ÖZER 40,070
OYAKC 14 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E AHMET TÜRKOGLU 60,710
OYAKC 15 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E EYYÜP DOGAN 93,850
OYAKC 16 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E MEHMET SIRAÇ ULUÇ 125,350
OYAKC 17 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E SERIF DEMIR 61,870
YBTAS 18 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SERKAN KAHRAMAN 0,440
YBTAS 19 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SERKAN KAHRAMAN 1,800
YBTAS 20 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E IBRAHIM DÜNDAR 0,400
YBTAS 21 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E IBRAHIM DÜNDAR 1,840
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870679
BIST