***LUKSK* *EGGUB* *EREGL* *BASCM* *YBTAS* *MRSHL* *CIMSA* *BRKO* *OYAKC* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***LUKSK******EGGUB******EREGL******BASCM******YBTAS******MRSHL******CIMSA******BRKO******OYAKC******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BASCM, BRKO, CIMSA, EGGUB, EREGL, LUKSK, MRSHL, OYAKC, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E MEHMET SAIT USAK 16.583,330BASCM 2 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E HALDUN ÖZTÜRK 1.479.118,960BASCM 3 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E PINAR ÖKCESIZ 2.647,346BRKO 4 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E BAHRI CAMCI 3.500,000BRKO 5 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET ÇIÇEK 8.787,420BRKO 6 BIRKO BIRLESIK K0,000CIMSA 7 ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E ISMAIL ERDOGAN 22,210EGGUB 8 EGE GÜBRE SANAYII A.S. E ENDER FETIL 443,334EREGL 9 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E METIN ORHON 33,880LUKSK 10 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E MAKBULE HALICI 42,050LUKSK 11 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E VAHDI ÖZÇAY 36,970MRSHL 12 MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. E NECLA GIRLAY 7,800OYAKC 13 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E ABDULKADIR ÖZER 40,070OYAKC 14 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E AHMET TÜRKOGLU 60,710OYAKC 15 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E EYYÜP DOGAN 93,850OYAKC 16 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E MEHMET SIRAÇ ULUÇ 125,350OYAKC 17 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E SERIF DEMIR 61,870YBTAS 18 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SERKAN KAHRAMAN 0,440YBTAS 19 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SERKAN KAHRAMAN 1,800YBTAS 20 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E IBRAHIM DÜNDAR 0,400YBTAS 21 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E IBRAHIM DÜNDAR 1,840(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870679BIST